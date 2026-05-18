Arezzo si conferma la provincia toscana con il numero più elevato di donatori di sangue e plasma, con più di 10.000 persone che hanno deciso di donare. La cifra si riferisce ai dati raccolti da Avis Toscana e riguarda le donazioni effettuate nel corso dell'ultimo anno. La regione, nel complesso, registra un aumento delle donazioni, con Arezzo che rappresenta circa il 15% del totale regionale. La maggior parte dei donatori sono volontari che si recano regolarmente presso i centri di raccolta.

Arezzo, 18 maggio 2026 – Arezzo è la provincia con più donatori di sangue e plasma di tutta la Toscana, grazie al contributo di oltre 10mila volontari. Lo dicono i dati diffusi da Avis Toscana, che nel suo ultimo studio evidenzia anche il crescente contributo da parte delle donne - quattro su dieci tra i nuovi iscritti - e degli under 25, che rappresentano il 9% dei donatori totali. Il primato della partecipazione La forza di Avis Arezzo risiede in una comunità che ha scelto il dono come impegno civile costante. Con i suoi 10.579 soci donatori, la provincia aretina supera tutti gli altri territori toscani, compresi quelli con bacini demografici più ampi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sangue, Arezzo è la provincia con più donatori: oltre 10mila per Avis Toscana

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