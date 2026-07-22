Tre giovani cavalieri della Scuderia Pan sono stati convocati per rappresentare la Toscana alle Ponyadi, evento federale in corso fino a sabato all’Arezzo Equestrian Centre. La partecipazione coinvolge tre allievi della scuderia, che indossano i colori della regione durante la competizione. L’appuntamento riunisce i migliori giovani cavalieri provenienti da diverse zone e si svolge nella struttura aretina. La manifestazione si conclude sabato.

Importante convocazione per tre giovani allievi della Scuderia Pan, scelti per rappresentare la Toscana alle Ponyadi, l’evento di interesse federale in programma fino a sabato all’Arezzo Equestrian Centre. La manifestazione porterà ad Arezzo oltre mille bambini provenienti da numerose regioni italiane, pronti a confrontarsi nelle diverse discipline equestri insieme ai loro pony. Una grande festa dello sport giovanile che trasformerà ancora una volta la città in uno dei principali punti di riferimento nazionali per l’equitazione. A difendere i colori della squadra toscana saranno i giovanissimi cavalieri della Scuderia Pan Leandro Homan, Ricardo Bonandini Caloni e Leonardo Mondò, preparati dalle istruttrici Francesca Giacomoni e Sonia Fardelli. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Tre giovani cavalieri aretini alle Ponyadi: la Scuderia Pan veste i colori della Toscana

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