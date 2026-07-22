Pony stipato nel bagagliaio di un' auto parcheggiata sul traghetto Pozzuoli-Ischia scattata denuncia per maltrattamento - VIDEO

Un pony è stato trovato nel bagagliaio di un'auto parcheggiata sul traghetto tra Pozzuoli e Ischia. È stata presentata una denuncia per maltrattamento. La compagnia di navigazione ha dichiarato che si tratta di un atto individuale e che non è stato possibile verificare se nell’auto ci fosse un animale reale o un pupazzo grande. La polizia ha avviato indagini.

La compagnia di navigazione 'Medmar' prende le distanze: "Atto individuale, non è stato possibile individuare se nell'auto ci fosse un animale vero o un grande pupazzo". Il caso diventa politico e solleva l'attivista Rizzi e il deputato Borrelli Una scena quasi inverosimile, che ha generato i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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