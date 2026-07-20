Una turista svizzera ha filmato e segnalato alle autorità un pony rinchiuso nel bagagliaio di un’auto durante un traghetto da Pozzuoli a Ischia. Secondo la sua testimonianza, nessuno ha verificato o fermato il veicolo prima dell’imbarco, permettendo il trasporto dell’animale in condizioni non chiare. Le autorità stanno verificando la vicenda e le eventuali responsabilità legate al trasporto dell’animale. Non ci sono al momento ulteriori dettagli sulla situazione o sulle conseguenze legali.

Una scena che ha lasciato senza parole una turista svizzera, tanto da spingerla a documentarla e segnalarla alle autorità. Secondo il suo racconto, un pony sarebbe stato trasportato all’interno del bagagliaio di una piccola auto durante il viaggio in traghetto da Pozzuoli verso Ischia. L’episodio, che sarebbe avvenuto lo scorso 5 luglio, è stato raccontato dalla donna attraverso una fotografia che mostrerebbe una Citroën C1 rossa con l’animale sistemato nel vano posteriore del veicolo durante le operazioni di imbarco. Secondo la testimonianza raccolta, il pony avrebbe affrontato l’intera traversata, durata circa un’ora, chiuso in uno spazio molto ristretto all’interno del garage della nave. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Com’è possibile che nessuno abbia fermato quel veicolo prima dell’imbarco?”: pony chiuso nel bagagliaio di un’auto sul traghetto per Ischia

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Pony nel bagagliaio di un'auto sul traghetto, la denuncia di Borrelli: "Com'è possibile che nessuno sia intervenuto?"Durante una traversata in traghetto da Pozzuoli a Ischia, un pony è stato trovato rinchiuso nel bagagliaio di un’auto.

La denuncia: pony nel bagagliaio di un’auto durante in viaggio in nave per IschiaUn pony è stato trovato nel bagagliaio di un’auto durante un viaggio in nave verso Ischia.

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Ma come è possibile che sia senza voce, la semifinale è stata mercoledì, io quando perdo la voce allo stadio, la mattina/giorno dopo mi è già tornata. x.com