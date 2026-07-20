Durante una traversata in traghetto da Pozzuoli a Ischia, un pony è stato trovato rinchiuso nel bagagliaio di un’auto. La scena è stata ripresa in un video e diffusa sui social. Un deputato ha pubblicato la registrazione, sollevando dubbi sul motivo per cui nessuno abbia intervenuto. La denuncia è stata rilanciata da un attivista animalista, che chiede chiarimenti sulle modalità di trasporto dell’animale.

Un pony rinchiuso all'interno di una piccola utilitaria, trasportato nel bagagliaio durante la traversata in traghetto da Pozzuoli a Ischia. È il contenuto del video pubblicato sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha rilanciato la denuncia dell'attivista animalista Enrico Rizzi chiedendo di fare piena luce sull'accaduto. Nel post che accompagna il filmato, Borrelli punta l'attenzione sulle condizioni in cui sarebbe stato costretto a viaggiare l'animale, sottolineando come non si tratti di un oggetto ma di un essere vivente. "Guardate bene questo video. Non stiamo parlando di una valigia, né di un pacco. Stiamo parlando di un pony. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pony nel bagagliaio di un'auto sul traghetto, la denuncia di Borrelli: "Com'è possibile che nessuno sia intervenuto?"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PONY CHIUSO NEL BAGAGLIAIO DI UN'AUTO SUL TRAGHETTO PER ISCHIA: SCOPPIA L'INDIGNAZIONE

Notizie e thread social correlati

La denuncia: pony nel bagagliaio di un’auto durante in viaggio in nave per IschiaUn pony è stato trovato nel bagagliaio di un’auto durante un viaggio in nave verso Ischia.

Alba Parietti e il pensiero per Beatrice, morta a 2 anni a Bordighera: "Mostruosi, non li chiamo esseri umani. Possibile che nessuno se ne sia accorto?"Alba Parietti ha commentato pubblicamente la morte di una bambina di due anni avvenuta a Bordighera, definendo i responsabili “mostruosi” e chiedendo...

Temi più discussi: Pony nel bagagliaio di un'auto sul traghetto per Ischia, la denuncia; Un pony nel bagagliaio di una Citroen C1, il caso nel traghetto per Ischia; La denuncia: pony nel bagagliaio di un’auto durante in viaggio in nave per Ischia; Pony nel bagagliaio di un’auto sul traghetto per Ischia: la denuncia.

Ischia, il pony nel bagagliaio: indignazione e riflessioni sulla tutela degli animali nei trasporti - Cronache - Un episodio di maltrattamento animale ha suscitato clamore sul traghetto Medmar da Pozzuoli a Ischia, dove un pony è stato trovato stipato n… x.com

Pony chiuso nel bagagliaio di un auto, il video choc sul traghetto per IschiaUn pony sarebbe stato trasportato nel bagagliaio di una Citroën C1 durante una traversata in traghetto da Pozzuoli a Ischia, lo scorso 5 luglio. La scena è stata fotografata da una turista svizzera, c ... lastampa.it

Pony chiuso nel bagagliaio di un'auto sul traghetto Pozzuoli-Ischia: la foto choc e la denuncia socialCome siano riusciti ad infilarcelo, rimane ancora un mistero. Certo, un pony non è un dinosauro ma nemmeno quell'auto sembra un caravan. E poi, con questo caldo.. ma come si ... ilmessaggero.it