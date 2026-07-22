Durante un controllo nella VI Municipalità, agenti della Polizia Locale hanno sorpreso un camion che stava scaricando rifiuti in modo illecito. L’autista si è allontanato immediatamente alla vista degli agenti, lasciando il veicolo sul posto. Sono state identificate due persone coinvolte e sono state presentate due denunce. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare i responsabili e verificare eventuali altri illeciti legati allo smaltimento dei rifiuti.

Proseguono i controlli della Polizia Locale sul fronte della tutela ambientale. Nel corso di un servizio di pattugliamento nella VI Municipalità, gli agenti dell'Unità Operativa San Giovanni hanno intercettato in viale delle Metamorfosi, a Ponticelli, un autocarro utilizzato per il trasporto illecito di materiale ferroso e infissi, effettuato senza le autorizzazioni previste dalla normativa e in violazione delle disposizioni sul corretto smaltimento dei rifiuti. Alla vista della pattuglia, il conducente ha tentato di sottrarsi al controllo imboccando via Cleopatra, ma il mezzo è stato rapidamente raggiunto e fermato dagli agenti. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato numerose irregolarità: il veicolo circolava privo di copertura assicurativa e della prescritta revisione periodica. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ponticelli, carico illecito di rifiuti: scappano alla vista degli agenti col camion: due denunce

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