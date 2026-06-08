Trasporto illecito di rifiuti ferrosi camion sequestrato e due denunce

I Carabinieri della provincia bergamasca hanno sequestrato un camion per trasporto illecito di rifiuti ferrosi e hanno denunciato due persone. L’operazione fa parte di un’attività più ampia di contrasto ai reati ambientali e di tutela del territorio. I controlli sono stati eseguiti nel corso di controlli di routine, che hanno portato al sequestro del veicolo e alle denunce per violazioni delle normative sui rifiuti.

Prosegue l’attività dell’Arma dei Carabinieri finalizzata al contrasto degli illeciti ambientali e alla tutela del territorio nella provincia bergamasca. Nel comune di Albano Sant’Alessandro, i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (Nipaaf) di Bergamo hanno portato a termine un’attività di controllo che ha consentito il sequestro di un autocarro adibito al trasporto illecito di rifiuti speciali ferrosi e il deferimento di due persone all’Autorità Giudiziaria. L’intervento è scaturito da una mirata attività investigativa che ha condotto al controllo di un autocarro risultato trasportare un ingente quantitativo di rifiuti speciali ferrosi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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