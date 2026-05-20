Si ribalta camion carico di rifiuti | Va rimosso immediatamente

Un camion carico di rifiuti si è ribaltato sulla strada provinciale nr 11 delle Colline per Legoli, all’altezza dell’agriturismo La Cerbana, lo scorso 12 maggio. Da allora si trova sul posto senza che nessuno abbia ancora provveduto alla rimozione. La presenza del veicolo capovolto ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, mentre le autorità competenti non hanno ancora effettuato interventi per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il mezzo incidentato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È lì da una settimana, nessuno è ancora intervenuto per rimuoverlo, il camion autoarticolato pieno di rifiuti che è uscito fuori strada, rovesciandosi, il 12 maggio scorso all’altezza dell’agriturismo La Cerbana, sella strada provinciale nr 11 delle Colline per Legoli. Al comando dei vigili Urbani di Palaia, competenti come territorio, confermano l’accaduto e che il bilico è uscito di strada da solo senza coinvolgere altri mezzi nell’incidente. Inoltre, nonostante il grave danno alla cabina, l’autista fortunatamente è uscito indenne mentre invece, per quanto riguarda il carico trasportato, una buona parte di questo è fuoriuscito dal cassone.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si ribalta camion carico di rifiuti: "Va rimosso immediatamente" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Incidente a Palermo, Tir si ribalta in strada Sullo stesso argomento Camion carico di materiale si ribalta sulla sede stradale a PontederaUn camion carico di materiale inerte, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo,finendo per ribaltandosi a margine della strada. Camion carico di polli si ribalta in un campo: ferito il conducente, animali in fugaUn uomo di 48 anni di Valvasone è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Udine a Morsano al Tagliamento. Si ribalta camion carico di rifiuti: Va rimosso immediatamenteÈ lì da una settimana, nessuno è ancora intervenuto per rimuoverlo, il camion autoarticolato pieno di rifiuti che è ... lanazione.it GUIDONIA - Camion si ribalta in curva e perde il carico di sabbiaUn incidente stradale fortunatamente feriti e la strada chiusa per l’intera mattina. E’ accaduto oggi, lunedì 18 maggio, a Guidonia Montecelio. Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on ... tiburno.tv