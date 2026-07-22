Durante una lite in casa, una donna di 29 anni ha lanciato una bottiglia di acido sul volto del suo ex fidanzato. La bottiglia, ancora sotto il lavabo della cucina, conteneva un litro di acido utilizzato per disostruire i lavandini. L'episodio è avvenuto il 9 luglio in un’abitazione di piazzale Aldo Moro a Pomezia. La donna è stata arrestata subito dopo l’aggressione.

La bottiglia di acido utilizzato per disostruire i lavandini era ancora sotto il lavabo della cucina. Un contenitore da un litro che il 9 luglio scorso, durante una lite in casa, in piazzale Aldo Moro, a Pomezia, una ragazza di 29 anni ha utilizzato per deturpare il volto del compagno e coetaneo. La donna è stata arrestata per lesioni gravissime aggravate dalla volontà di aver procurato danni permanenti all’aspetto della vittima. Quest’ultima è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Sant’Eugenio di Roma per essere sottoposta una serie di interventi chirurgici. Le sue condizioni sono gravi e il gip del tribunale di Velletri... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Pomezia, lancia una bottiglia di acido sul volto dell'ex fidanzato durante una lite: arrestata

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Pomezia, lancia acido contro il compagno e gli provoca uno sfregio permanente

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