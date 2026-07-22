Pomezia prima la lite poi gli lancia l’acido | arrestata una 29enne

Una donna di 29 anni è stata arrestata a Pomezia dopo aver lanciato acido contro una persona. L’episodio è avvenuto dopo una lite per motivi non specificati. I Carabinieri sono intervenuti e hanno fermato la donna, che è stata portata in caserma. Sul luogo sono stati trovati e sequestrati gli oggetti utilizzati. La vittima ha riportato ferite e è stata medicata. La donna si trova ora in arresto.

Pomezia, 22 luglio 2026 – Avevano litigato per futili motivi quando lei gli ha lanciato addosso l’acido: i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato una donna italiana di 29 anni, con precedenti, già sottoposta alla misura della messa alla prova con lavori di pubblica utilità, gravemente indiziata del reato di “ deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ”, per aver lanciato dell’acido contro il compagno. Nella giornata del 9 luglio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pomezia sono intervenuti in piazzale Aldo Moro dove, a seguito di una lite per futili motivi, sul pianerottolo di casa, la donna aveva lanciato dell’acido sul viso e sul corpo del compagno, provocandogli lesioni permanenti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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