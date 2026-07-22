A Pomezia, una donna di 29 anni è stata arrestata dopo aver gettato acido sul volto e sul corpo del compagno durante un litigio per motivi futili. I carabinieri sono intervenuti e hanno fermato la donna con l’accusa di aver causato lesioni permanenti al viso del partner. L’uomo ha riportato ferite che hanno causato deformazioni permanenti. La donna è stata portata in caserma e si trova ora in stato di fermo.

Roma, 22 luglio 2026 – Dopo un litigio per futili motivi, ha preso dell’ acido e l’ha gettato sul volto e sul corpo del compagno, sfregiandolo. È successo a Pomezia, Comune laziale a Sud di Roma, dove i carabinieri hanno arrestato una donna di 29 anni con l'accusa di 'deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso'. La ricostruzione dei fatti. La 29enne, con precedenti e già sottoposta alla misura della messa alla prova con lavori di pubblica utilità, era sul pianerottolo di casa quando, a seguito della lite, ha lanciato l’acido addosso all’uomo, provocandogli lesioni permanenti. I fatti si sono svolti il 9 luglio in piazzale Aldo Moro, dove i carabinieri di Pomezia sono prontamente intervenuti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pomezia, getta dell’acido contro il compagno e lo sfregia. Arrestata 29enne

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