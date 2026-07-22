Pomezia 29enne sfregiato con l’acido dalla compagna dopo una lite | lesioni permanenti al volto

A Pomezia, un uomo di 29 anni è stato ferito al volto con l’acido dalla compagna durante un litigio sul pianerottolo di casa. Le lesioni provocate sono permanenti. L’incidente si è verificato al termine di una discussione tra i due. La donna ha usato l’acido durante il diverbio, causando danni gravi. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Un violento litigio tra conviventi si è trasformato in un grave episodio di cronaca a Pomezia, dove un uomo di 29 anni è stato sfregiato al volto con dell’acido dalla compagna al termine di una discussione sul pianerottolo di casa. Il giovane è stato trasportato d’urgenza al reparto grandi ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, riportando lesioni permanenti al viso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la lite sarebbe degenerata quando la donna, anche lei 29enne, avrebbe afferrato una bottiglia contenente un liquido corrosivo per la pulizia degli scarichi, versandone il contenuto addosso al compagno. Il prodotto ha colpito il volto e altre parti del corpo della vittima, provocando gravi ustioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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