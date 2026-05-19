Ragazzo accoltellato al volto riporta lesioni permanenti | arrestato in Spagna uno degli aggressori
Un ragazzo è stato accoltellato al volto in un'aggressione avvenuta nel centro di Brescia, vicino alla stazione della metropolitana di via San Faustino. La lama ha causato lesioni permanenti, e l'episodio si è verificato davanti a diverse persone che si trovavano sul posto. In seguito all'evento, le forze dell'ordine hanno arrestato uno degli aggressori in Spagna, dove si era rifugiato. La vicenda ha scosso l'area, attirando l'attenzione dei residenti e dei testimoni presenti al momento.
Una sanguinosa aggressione nel cuore di Brescia, nei pressi della stazione della metropolitana di via San Faustino, sotto gli occhi dei passanti. E un altrettanto brutale rapina che ha provocato lesioni permanenti alla vittima; un 20enne tunisino. Feroce violenza L’episodio risale alla serata del. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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