Ragazzo accoltellato al volto riporta lesioni permanenti | arrestato in Spagna uno degli aggressori

Un ragazzo è stato accoltellato al volto in un'aggressione avvenuta nel centro di Brescia, vicino alla stazione della metropolitana di via San Faustino. La lama ha causato lesioni permanenti, e l'episodio si è verificato davanti a diverse persone che si trovavano sul posto. In seguito all'evento, le forze dell'ordine hanno arrestato uno degli aggressori in Spagna, dove si era rifugiato. La vicenda ha scosso l'area, attirando l'attenzione dei residenti e dei testimoni presenti al momento.

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