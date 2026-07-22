Pomezia 29enne arrestata dai Carabinieri Al culmine di una lite per futili motivi ha lanciato acido corrosivo contro il compagno
Una donna di 29 anni è stata arrestata dai Carabinieri di Pomezia dopo aver lanciato acido corrosivo contro il compagno durante una lite per motivi banali. L’episodio è avvenuto in un’abitazione della zona, dove i militari sono intervenuti immediatamente dopo la chiamata di emergenza. La donna, con precedenti, è stata portata in caserma, mentre il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale.
Cronache Cittadine POMEZIA – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato una donna italiana di 29 anni, con precedenti, già sottoposta L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Pomezia, lancia acido contro il compagno e gli provoca uno sfregio permanente
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