Pomezia 29enne arrestata dai Carabinieri Al culmine di una lite per futili motivi ha lanciato acido corrosivo contro il compagno

Notizia in breve

Una donna di 29 anni è stata arrestata dai Carabinieri di Pomezia dopo aver lanciato acido corrosivo contro il compagno durante una lite per motivi banali. L’episodio è avvenuto in un’abitazione della zona, dove i militari sono intervenuti immediatamente dopo la chiamata di emergenza. La donna, con precedenti, è stata portata in caserma, mentre il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale.