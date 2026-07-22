Poltrona d’oro! Follia Trump | la proposta indecente a Infantino

Un’immagine pubblica mostra il presidente di un’organizzazione internazionale seduto su una poltrona dorata, mentre propone un premio chiamato “Poltrona d’oro” a un alto dirigente. La proposta viene descritta come “indecente” e ha suscitato reazioni contrastanti. La candidatura di figure provenienti da settori non diplomatici si aggiunge a questa fase di cambiamento nelle nomine per le posizioni di vertice delle grandi organizzazioni mondiali.

La corsa alla guida delle grandi organizzazioni internazionali entra in una nuova fase, con nomi provenienti anche da ambienti lontani dalla tradizionale diplomazia. In uno scenario in cui contano sempre di più capacità di mediazione, consenso internazionale e relazioni tra Paesi, anche figure del mondo dello sport possono entrare nel dibattito per incarichi di primo piano. È in questo contesto che emerge il nome di Gianni Infantino, presidente della Fifa, indicato come possibile candidato per un ruolo di grande responsabilità internazionale. Una prospettiva che lega il mondo del calcio alla politica globale e che nasce dalla valutazione delle sue capacità di dialogo e costruzione di rapporti con rappresentanti di diversi Paesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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