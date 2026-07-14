Cuba proposta indecente Trump per evitare l' invasione | sul piatto quest' isola
Una proposta considerata indecente da Cuba è stata presentata a Donald Trump, nel tentativo di evitare un intervento militare negli ultimi tempi minacciato dagli Stati Uniti. La questione riguarda l’isola caraibica, che si trova al centro di tensioni con gli Stati Uniti. La proposta arriva da Cuba stessa, nel tentativo di scongiurare un’escalation militare. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura della proposta o sulle parti coinvolte.
Una " proposta indecente " plana sulla scrivania di Donald Trump. Una proposta indecente che arriva da Cuba, determinata ad evitare la guerra che il presidente degli Stati Uniti da tempo promette di muovere all'isola. Una strana soluzione, quella messa a punto dalla famiglia Castro. Secondo quanto riportato da diversi media locali, all'Avana sarebbe stata messa a punto nel dettaglio un'iniziativa fuori dagli schemi per provare ad allentare la tensione con Washington. L'idea ruota attorno a Cayo Santa Maria, rinomata località della costa settentrionale cubana, che potrebbe trasformarsi nella futura "Trump Island": un'isola privata destinata a ospitare un esclusivo resort di lusso legato al nome del presidente americano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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