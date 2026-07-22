poliziotto fuori servizio salva un anziano da un incendio di appartamento

Un poliziotto fuori servizio ha salvato un uomo di 75 anni da un incendio in un appartamento. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi mentre l’agente si stava recando al lavoro in via Zara. L’agente ha notato le fiamme e ha immediatamente soccorso l’anziano, portandolo in salvo dall’edificio in fiamme. Non sono stati riportati altri danni o feriti. L’intervento è avvenuto prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.

FIRENZE – Nei giorni scorsi, un poliziotto, nel raggiungere gli uffici di via Zara per il suo turno di servizio, ha salvato un signore di 75 anni. L’ispettore in servizio presso la Sezione investigativa del Servizio centrale operativo di Firenze, si stava recando in ufficio quando, percorrendo via Boccherini, ha notato la dipendente di una farmacia della zona parlare in modo concitato con un anziano affacciato ad una finestra del secondo piano di un palazzo e un’ulteriore finestra con una copiosa fuoriuscita di fumo. L’anziano è apparso particolarmente confuso, quasi assente. Il poliziotto ha immediatamente chiesto alle persone presenti di chiamare il numero unico di emergenza 112 e, nel frattempo, è entrato, senza esitazione, nello stabile, raggiungendo l’abitazione interessata e il 75enne in difficoltà. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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