Un poliziotto fuori servizio ha salvato tre persone in mare. Ha prima aiutato due bagnanti che rischiavano di annegare, poi è intervenuto per soccorrere un bagnino in difficoltà, caduto in acqua. L’intervento ha permesso di mettere in salvo tutte le persone coinvolte.

Prima quei due bagnanti che rischiavano di annegare. Poi il bagnino in difficoltà, caduto anche lui in acqua. Infine l’audace e, per fortuna, anche risolutivo, intervento di un poliziotto fuori servizio, che ha permesso di mettere tutti in salvo e in sicurezza. Azioni provvidenziali, un grande esempio di coraggio e senso del dovere hanno reso protagonista Roberto Villa, agente della squadra volante della questura di Fermo che in pochi attimi ha scelto di intervenire per pura umanità. I fatti si sono svolti lo scorso 4 luglio intorno alle ore 11.30 a Villa Rosa, in provincia di Teramo, davanti allo stabilimento balneare "Polvere di Stelle". A causa del mare fortemente mosso, due bagnanti – un uomo e un ragazzo – si sono trovati all’improvviso in grave difficoltà oltre la barriera delle scogliere, impossibilitati a fare rientro a riva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Poliziotto fuori servizio salva tre persone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roma: Colpisce la nuora in strada, salva per miracolo - Ore 14 del 25/02/2025

Notizie e thread social correlati

Il coraggio di Roberto, il poliziotto fuori servizio salva due turisti e il bagnino in difficoltà: “Non sono un eroe, ho agito d’impulso”Un poliziotto fuori servizio ha salvato due turisti e un bagnino in difficoltà in acqua.

Poliziotto libero dal servizio salva un cucciolo di lupo per strada, blocca il traffico e lo recuperaUn poliziotto libero dal servizio ha fermato il traffico e recuperato un cucciolo di lupo trovato in strada.

Temi più discussi: Il coraggio di Roberto, il poliziotto fuori servizio salva due turisti e il bagnino in difficoltà: Non sono un eroe, ho agito d’impulso; Poliziotto fuori servizio salva tre persone in mare a Villa Rosa; Montecampione, poliziotto fuori servizio salva sciatore infortunato sulle piste; Poliziotto fuori servizio salva tre persone.

Il coraggio di Roberto, il poliziotto fuori servizio salva due turisti e il bagnino in difficoltà: Non sono un eroe, ho agito d’impulsoLe onde hanno fatto cadere in acqua l'assistente di salvataggio accorso con il pattino per aiutare un uomo e un ragazzo, ma l'agente, vista la situazione disperata, li ha raggiunti a nuoto e riportati ... msn.com

Poliziotto fuori servizio salva tre persone in mare a Villa RosaUn gesto di grande coraggio e altruismo ha evitato una possibile tragedia nelle acque di Villa Rosa, in provincia di Teramo. Protagonista dell’intervento un agente della Polizia di Stato in servizio p ... veratv.it

Soffoca sul treno con il marito e il figlio neonato: poliziotto fuori servizio le salva la vita x.com