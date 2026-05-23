Una coppia di anziani è stata salvata da un incendio domestico grazie all’intervento di un poliziotto fuori servizio. Le fiamme hanno circondato l’abitazione, impedendo ai due di uscire. Le urla provenienti dall’interno hanno attirato l’attenzione dell’agente, che si trovava nelle vicinanze. L’ufficiale è entrato nell’appartamento e ha portato in salvo i due anziani, uscendo con loro dall’edificio in fiamme. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Erano prigionieri delle fiamme, ma le urla hanno svegliato il loro “salvatore”. Un poliziotto della questura di Padova, fuori servizio, ha aiutato a Torri di Quartesolo in provincia di Vicenza una coppia di anziani che erano rimasti intrappolati nella loro abitazione piena di fumi tossici a causa di un incendio. L’uomo, assistente capo Geremia Manuel Domingo, dormiva nella sua abitazione quando a un certo punto, nel bel mezzo della notte, è stato svegliato da invocazioni di aiuto. L’agente allora è sceso in strada e ha avuto immediatamente chiara la situazione: una coltre di fumo nero si sprigionava dal garage di una villetta monofamiliare mentre due anziani – marito e moglie di 82 e 80 anni – erano sul balcone del primo piano, prigionieri del fuoco, a implorare aiuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Intrappolati in casa da un incendio, coppia di anziani salvati da un poliziotto fuori servizio

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