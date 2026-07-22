Otto nuovi agenti di polizia locale sono stati assunti per rafforzare il personale durante la stagione estiva. Tutti sono giovani, under 40, e sono stati inseriti nel comando di Pesaro. La loro presenza mira a garantire maggiori controlli e sicurezza nel periodo di maggiore afflusso di persone. I nuovi agenti sono stati presentati ufficialmente e sono entrati in servizio a partire da ieri.

"Giovani perché under40, preparati e motivati". Sono gli otto nuovi agenti di polizia locale che da ieri sono entrati in forza al Comando di Pesaro. "Di questi, quattro sono stati assunti a tempo indeterminato – spiega l’assessore Sara Mengucci – e andranno a rafforzare stabilmente l’organico del Comando, mentre altri quattro sono entrati in servizio con un contratto a termine. Il loro compito sarà quello di supportare le attività del periodo estivo, quando la città vive una stagione particolarmente intensa e il calendario di manifestazioni, eventi e iniziative si moltiplica, richiedendo una presenza capillare sul territorio". Ieri nella sala rossa c’è stata una piccola cerimonia di benvenuto con il sindaco Andrea Biancani che ha voluto conoscere le nuove leve. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, arrivano i rinforzi. Assunti otto nuovi agenti per coprire l’emergenza estiva

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