Polizia giro di vite e contrasto alla criminalità

Nella giornata del 22 luglio 2026, la Polizia ha intensificato i controlli nel centro cittadino, effettuando numerosi posti di blocco e verifiche a persone e veicoli. Le operazioni sono state svolte a scopo preventivo, con l’obiettivo di individuare attività illecite e prevenire possibili reati futuri. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati specifici delle operazioni o sui soggetti coinvolti.

Arezzo, 22 luglio 2026 – Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di S tato sul territorio cittadino, con una costante attività di prevenzione e contrasto a fenomeni di illegalità diffusa, al fine di evitare reiterazioni o progressioni criminose future, nel contesto di una complessa strategia di deterrenza e contrasto della criminalità. Nelle ultime settimane, la Divisione Anticrimine della Questura di Arezzo, costantemente impegnata ad analizzare tutte le segnalazioni provenienti dai presidi delle Forze dell’Ordine della provincia, ha notificato 12 provvedimenti, a firma del Questore di Arezzo, ad altrettanti soggetti caratterizzati da tratti comportamentali denotanti marcata antisocialità e pericolosità per la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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