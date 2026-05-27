Contrasto alla criminalità i controlli straordinari da parte dei Carabinieri

I Carabinieri di Avellino stanno portando avanti controlli straordinari per contrastare la criminalità, in accordo con le direttive del Prefetto. Le operazioni sono continue e mirano a prevenire reati di natura comune e predatoria. Le forze dell’ordine stanno intensificando le verifiche sul territorio, senza interruzioni, per garantire la sicurezza pubblica.

In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L’obiettivo è quello di implementare il monitoraggio del territorio, con particolare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Modena: controlli straordinari dei Carabinieri nelle zone sensibili della città

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