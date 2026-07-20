Una vasta operazione di polizia giudiziaria si è conclusa in 44 province italiane, tra cui alcune in Puglia. Complessivamente, sono stati effettuati circa 500 arresti e fermi di giovani sospettati di attività criminali. L’operazione ha coinvolto diverse unità sul territorio nazionale, con l’obiettivo di contrastare la criminalità tra i giovani. I dettagli dell’intervento sono stati comunicati tramite un comunicato ufficiale della polizia.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Una vasta operazione di Polizia giudiziaria è stata conclusa su tutto il territorio nazionale per contrastare la criminalità giovanile. L’attività, che ha toccato 44 province, coordinata dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, si è concentrata sui giovani dediti, in gruppo o singolarmente, a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi nonché a comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio. Le condotte prevalenti, anche pubblicizzate nel web dagli stessi autori, sono riconducibili a delitti di lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Contrasto alla criminalità giovanile: quasi cinquecento tra arresti e fermi Polizia, operazione in 44 province comprese alcune pugliesi

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Maxi operazione contro la criminalità giovanile: 539 arresti in 44 province italiane

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