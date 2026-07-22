Pokémon festeggia 30 anni | arriva il nuovo Pikachu da collezione per i campionati mondiali

Notizia in breve

Per il trentesimo anniversario, The Pokémon Company ha annunciato due nuove versioni di Pikachu create per i campionati mondiali. Le versioni celebrative presentano un design rivisitato dell’iconico Pokémon, destinato ai collezionisti. La società ha comunicato che queste edizioni saranno disponibili in occasione dell’evento e sono pensate per commemorare il passato del franchise. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli di distribuzione o sui prezzi.