Pokémon festeggia 30 anni | arriva il nuovo Pikachu da collezione per i campionati mondiali
Per il trentesimo anniversario, The Pokémon Company ha annunciato due nuove versioni di Pikachu create per i campionati mondiali. Le versioni celebrative presentano un design rivisitato dell’iconico Pokémon, destinato ai collezionisti. La società ha comunicato che queste edizioni saranno disponibili in occasione dell’evento e sono pensate per commemorare il passato del franchise. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli di distribuzione o sui prezzi.
Per il trentesimo anniversario del franchise, The Pokémon Company punta ancora una volta sulla sua icona più amata. Pikachu cambia look con due nuove versioni celebrative che promettono di far impazzire i collezionisti di tutto il mondo. Non si tratta di un restyling destinato ai videogiochi o alla serie animata, ma di una linea esclusiva di peluche realizzata per celebrare i 30 anni della saga, disponibili solo in occasione dei Pokémon World Championships 2026. L'annuncio rientra nel ricco programma di iniziative organizzate per l'anniversario del marchio, nato nel 1996 e diventato uno dei fenomeni dell'intrattenimento più redditizi della storia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Le carte Pokémon del 30esimo Anniversario sono PIENE di RICORDI
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