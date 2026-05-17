Domenica pomeriggio allo Stadio Meazza, l’Inter affronterà l’ultima partita di campionato contro il Verona. La squadra si sta preparando per questa sfida, mentre i tifosi si stanno organizzando per assistere all’evento. Nel frattempo, è stato annunciato il lancio di un nuovo orologio da collezione realizzato dal brand Sector, in occasione del recente traguardo del club. La presentazione del prodotto è avvenuta nei giorni scorsi, senza ulteriori dettagli sulla disponibilità o sui prezzi.

Domenica pomeriggio, allo Stadio Meazza, l’ Inter si prepara a scendere in campo per l’ultima partita di campionato contro il Verona. Non un semplice match, ma l’atto finale di una stagione straordinaria per i nerazzurri di Chivu che, dopo il trionfo in Coppa Italia, si apprestano a ricevere il trofeo del ventunesimo Scudetto davanti a un San Siro che si preannuncia sold out. Al termine della partita, poi, Milano si trasformerà nel palcoscenico della grande parata nerazzurra che celebrerà il ventunesimo Scudetto e una stagione già entrata nella storia del club. Migliaia di tifosi accompagneranno Lautaro Martinez e compagni in una festa che attraverserà la città, chiudendo simbolicamente un’annata dominata dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L’Inter festeggia il Doblete con un nuovo orologio da collezione Sector

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