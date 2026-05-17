L’Inter festeggia il Doblete con un nuovo orologio da collezione Sector
Domenica pomeriggio allo Stadio Meazza, l’Inter affronterà l’ultima partita di campionato contro il Verona. La squadra si sta preparando per questa sfida, mentre i tifosi si stanno organizzando per assistere all’evento. Nel frattempo, è stato annunciato il lancio di un nuovo orologio da collezione realizzato dal brand Sector, in occasione del recente traguardo del club. La presentazione del prodotto è avvenuta nei giorni scorsi, senza ulteriori dettagli sulla disponibilità o sui prezzi.
Domenica pomeriggio, allo Stadio Meazza, l’ Inter si prepara a scendere in campo per l’ultima partita di campionato contro il Verona. Non un semplice match, ma l’atto finale di una stagione straordinaria per i nerazzurri di Chivu che, dopo il trionfo in Coppa Italia, si apprestano a ricevere il trofeo del ventunesimo Scudetto davanti a un San Siro che si preannuncia sold out. Al termine della partita, poi, Milano si trasformerà nel palcoscenico della grande parata nerazzurra che celebrerà il ventunesimo Scudetto e una stagione già entrata nella storia del club. Migliaia di tifosi accompagneranno Lautaro Martinez e compagni in una festa che attraverserà la città, chiudendo simbolicamente un’annata dominata dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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