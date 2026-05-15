Pikachu a Ishikawa | il primo aeroporto dedicato ai Pokémon
In Giappone, uno scalo aereo nella prefettura di Ishikawa è stato trasformato in un'area dedicata ai Pokémon, con una tematizzazione che coinvolge l'intero aeroporto. La modifica riguarda principalmente spazi di attesa e punti di ristoro, con decorazioni e allestimenti ispirati ai personaggi del popolare franchise. Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione di alcune infrastrutture, puntando a valorizzare la cultura pop nel settore turistico e commerciale. La mossa mira a attirare visitatori e appassionati di tutto il mondo.
(Adnkronos) – Il Giappone conferma la centralità della cultura pop nelle proprie strategie di ripresa attraverso la trasformazione radicale dello scalo di Noto Satoyama, situato nella prefettura di Ishikawa. A partire dal prossimo 7 luglio, l'aeroporto diventerà la prima struttura aeroportuale al mondo interamente tematizzata con i celebri mostri tascabili di Nintendo. L'iniziativa, che coincide con le celebrazioni per il trentesimo anniversario del franchise, non rappresenta esclusivamente un’operazione commerciale, ma si inserisce in un più ampio piano di ricostruzione umanitaria. La penisola di Noto, epicentro di un devastante terremoto nel 2024, punta infatti sul richiamo internazionale di Pikachu per accelerare la rivitalizzazione economica di un territorio profondamente segnato dalla catastrofe. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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