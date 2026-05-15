Pikachu a Ishikawa | il primo aeroporto dedicato ai Pokémon

In Giappone, uno scalo aereo nella prefettura di Ishikawa è stato trasformato in un'area dedicata ai Pokémon, con una tematizzazione che coinvolge l'intero aeroporto. La modifica riguarda principalmente spazi di attesa e punti di ristoro, con decorazioni e allestimenti ispirati ai personaggi del popolare franchise. Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione di alcune infrastrutture, puntando a valorizzare la cultura pop nel settore turistico e commerciale. La mossa mira a attirare visitatori e appassionati di tutto il mondo.

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