platini infantino battaglia legale aperta

Michel Platini e Gianni Infantino sono coinvolti in una disputa legale aperta, con il rischio che la questione si approfondisca ulteriormente. La controversia riguarda la rielezione del presidente della FIFA, che ora si trova sotto pressione. La situazione si sta evolvendo, e non si escludono sviluppi legali che potrebbero complicare ulteriormente la posizione del presidente in carica. La disputa tra i due protagonisti si sta facendo più complessa e potrebbe avere ripercussioni sul futuro della governance dell'organizzazione.

la rielezione FIFA ora fa meno tranquillo il presidente La partita tra Michel Platini e Gianni Infantino non è ancora finita. Anzi, ora rischia di entrare nella fase più delicata. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex presidente della UEFA ha deciso di portare avanti una doppia iniziativa legale contro il numero uno della FIFA e contro la stessa Federazione internazionale. I rapporti tra i due erano stati solidi ai tempi in cui Platini guidava l’UEFA e Infantino ne era il segretario generale. Poi la rottura, arrivata nel pieno dell’inchiesta sui 2 milioni di franchi ricevuti da Sepp Blatter per un lavoro svolto tra il 1998 e il 2002. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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