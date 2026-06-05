Caso Palmoli | archiviata l’ispezione resta aperta la battaglia legale
L’ispezione sul caso Palmoli è stata ufficialmente archiviata, ma la battaglia legale continua. La difesa si prepara a presentare nuove prove per cercare di ottenere il rientro dei minori. Nel frattempo, il Ministero ha escluso che ci siano stati illeciti disciplinari da parte dei magistrati dell’Aquila. Restano quindi ancora aperte le questioni legali e le procedure giudiziarie in corso.
Quali nuove prove presenterà la difesa per far rientrare i minori?. Perché il Ministero ha escluso illeciti disciplinari dai magistrati dell'Aquila?. Come cambierà il quadro fattuale per ottenere il ricongiungimento familiare?. Cosa determinerà la decisione del Tribunale per i minorenni nel merito?.? In Breve L'avvocato Simone Pillon assiste Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.. Allontanamento dei tre figli avvenuto il 20 novembre scorso.. L'ispezione riguarda i magistrati del Tribunale per i minorenni dell'Aquila.. La difesa punta a dimostrare il mutato quadro fattuale per il rientro.. Il Ministero della Giustizia archivia l’ispezione sulla famiglia del bosco a Palmoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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