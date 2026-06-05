Caso Palmoli | archiviata l’ispezione resta aperta la battaglia legale

Notizia in breve

L’ispezione sul caso Palmoli è stata ufficialmente archiviata, ma la battaglia legale continua. La difesa si prepara a presentare nuove prove per cercare di ottenere il rientro dei minori. Nel frattempo, il Ministero ha escluso che ci siano stati illeciti disciplinari da parte dei magistrati dell’Aquila. Restano quindi ancora aperte le questioni legali e le procedure giudiziarie in corso.