Una battaglia legale tra Michel Platini e Gianni Infantino si svolge ora nei tribunali francesi, coinvolgendo la rielezione del presidente della FIFA. La disputa tra i due ex dirigenti ha portato a un'azione giudiziaria che mette in discussione il rinnovo del mandato attuale. La questione legale rischia di rallentare o complicare ulteriormente il processo di conferma del leader della FIFA, con un impatto sulla stabilità dell'organizzazione.

Platini-Infantino, la sfida si sposta nei tribunali francesi: la rielezione dell’attuale presidente della FIFA è messa in discussione. La partita tra Michel Platini e Gianni Infantino non è ancora finita. Anzi, ora rischia di entrare nella fase più delicata. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex presidente della UEFA ha deciso di portare avanti una doppia iniziativa legale contro il numero uno della FIFA e contro la stessa Federazione internazionale. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. I rapporti tra i due erano stati solidi ai tempi in cui Platini guidava l’UEFA e Infantino ne era il segretario generale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Platini-Infantino, battaglia legale aperta: la rielezione FIFA ora fa meno tranquillo il presidente

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