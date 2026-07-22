Michel Platini ha presentato due cause legali contro Gianni Infantino e la FIFA, che rischiano di complicare la sua possibile rielezione. Le procedure giudiziarie saranno presto avviate nei tribunali francesi. I due avevano collaborato in passato, ma ora sono in contrasto aperto. La disputa legale riguarda questioni ancora non specificate, e le cause sono state formalizzate di recente.

La partita Michel Platini-Gianni Infantino non è finita. Tutto il contrario. Presto si farà sul serio nei tribunali francesi. I due erano alleati quando il francese era presidente dell’Uefa e l’italo-svizzero il segretario generale della confederazione europea, poi la rottura al tempo dell’accusa di corruzione, infondata, per “le roi”: i famosi due milioni di franchi ricevuti da Sepp Blatter, presidente Fifa all’epoca, per un lavoro svolto nel quadriennio 1998-2002 e letti dal comitato etico della Fifa come “mazzetta” in cambio del voto. Non era così, ma ci sono voluti dieci anni per cancellare qualsiasi macchia. Intanto tutto è cambiato.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le due cause di Platini a Infantino e Fifa: un vero ostacolo per la rielezione

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