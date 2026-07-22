In Alto Adige, una piscina sarà aperta esclusivamente alle donne di religione islamica, dopo aver chiuso al pubblico. La decisione riguarda il Lido di Salorno, che prevede di permettere l’accesso solo a questa categoria di utenti. La struttura intende così offrire uno spazio riservato alle donne islamiche, con orari dedicati e ingresso limitato. La decisione è stata presa in vista di esigenze specifiche di alcune utenti, senza annunciare modifiche per gli altri gruppi di visitatori.

Piscina dedicata alle donne islamiche dalla chiusura al pubblico, e la chiamano integrazione. Il Lido di Salorno, in Alto Adige, si appresta a varare una decisione destinata a far discutere perché a partire da lunedì 27 luglio, ogni settimana dalle 18:30 alle 19:30, la struttura riserverà la propria piscina esclusivamente alle donne di fede islamica. L’intesa, siglata dal gestore Luca Lechthaler e sostenuta dal sindaco Roland Lazzeri, consentirà l’accesso alla vasca al di fuori del normale orario d'apertura, permettendo quindi l’uso del burkini. L’iniziativa viene presentata come un passo avanti sul fronte dell’ integrazione e del benessere,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In Alto Adige la piscina che apre dopo la chiusura solo per donne islamiche

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