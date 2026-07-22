Un'azienda europea ha avviato un progetto per riciclare pneumatici fuori uso e scarti di produzione, trasformandoli in nuove materie prime. La iniziativa punta a creare una filiera circolare nel settore delle gomme, producendo pneumatici di alta qualità. Il progetto coinvolge diverse realtà del settore e mira a ridurre l’impatto ambientale legato allo smaltimento degli pneumatici esausti. La produzione di nuove gomme si basa su materiali riciclati provenienti dal ciclo di vita degli pneumatici usati.

L'economia circolare compie un nuovo passo nel settore della mobilità. Pirelli ha annunciato il lancio di un progetto europeo che mira a trasformare gli pneumatici fuori uso e gli scarti di produzione in nuove materie prime destinate alla realizzazione di altri pneumatici ad alte prestazioni. L'iniziativa, sviluppata insieme a Pyrum, BASF e Synthos, punta a creare una filiera industriale completamente tracciabile, capace di ridurre il ricorso alle materie prime vergini e di valorizzare materiali che fino a oggi rappresentavano prevalentemente un rifiuto. Un ciclo industriale che si chiude. Alla base del progetto c'è la costruzione di un vero ecosistema industriale europeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pirelli guida la rivoluzione del riciclo: dagli pneumatici usati nasce una nuova filiera europea per produrre gomme ad alte prestazioni

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