Nuova Toyota RAV4 GR 2027 | il SUV ad alte prestazioni?

Viene diffuso molto interesse sulla possibile uscita di una nuova versione della Toyota RAV4 in versione GR, prevista per il 2027. Tuttavia, al momento non ci sono annunci ufficiali da parte del costruttore e le notizie circolano principalmente sotto forma di voci non confermate. La discussione riguarda un ipotetico modello ad alte prestazioni, ma senza dettagli ufficiali o dichiarazioni da parte dell'azienda. Fino a ulteriori comunicazioni, restano solo supposizioni non supportate da fonti certe.

Sì, se ne parla parecchio — ma al momento siamo ancora nel campo dei rumor credibili, non delle conferme ufficiali Toyota. La situazione attuale del nuovo Toyota RAV4 GR Sport è questa: la nuova generazione RAV4 (MY20262027 a seconda dei mercati) introduce per la prima volta una vera variante GR Sport;. oggi la versione più potente ufficiale arriva a circa 320–324 CV grazie al powertrain plug-in hybrid AWD;. Toyota ha però lasciato apertissima la porta a una futura versione GR “vera”, molto più estrema.. Da dove nasce il rumor dei 400 CV?. Il punto chiave è questo: Toyota starebbe lavorando su un nuovo motore turbo 2.0 ad alte prestazioni destinato alla famiglia Gazoo Racing, con potenze teoriche fino a 400 CV in configurazioni ibride. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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