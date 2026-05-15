Una nuova versione della Toyota RAV4 GR potrebbe arrivare nel 2027, attirando attenzione tra gli appassionati di SUV sportivi. Al momento, tuttavia, non ci sono annunci ufficiali da parte della casa automobilistica e le notizie circolano principalmente come voci non confermate. La discussione si concentra su questa ipotesi, senza dettagli certi o comunicazioni ufficiali. Restano quindi solo indiscrezioni da verificare, mentre l’azienda non ha ancora confermato alcun piano riguardante questa possibile versione ad alte prestazioni.

Sì, se ne parla parecchio — ma al momento siamo ancora nel campo dei rumor credibili, non delle conferme ufficiali Toyota. La situazione attuale del nuovo Toyota RAV4 GR Sport è questa: la nuova generazione RAV4 (MY20262027 a seconda dei mercati) introduce per la prima volta una vera variante GR Sport;. oggi la versione più potente ufficiale arriva a circa 320–324 CV grazie al powertrain plug-in hybrid AWD;. Toyota ha però lasciato apertissima la porta a una futura versione GR “vera”, molto più estrema.. Da dove nasce il rumor dei 400 CV?. Il punto chiave è questo: Toyota starebbe lavorando su un nuovo motore turbo 2.0 ad alte prestazioni destinato alla famiglia Gazoo Racing, con potenze teoriche fino a 400 CV in configurazioni ibride. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Toyota RAV4 GR 2027: arriva il suv ad alte prestazioni?

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