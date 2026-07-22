Pioggia e temporali alle spalle ma le temperature rimangono più contenute

Nonostante pioggia e temporali abbiano allontanato le alte pressioni, le temperature restano basse rispetto ai giorni precedenti. L’alta pressione che aveva portato il caldo prosegue sull’Europa occidentale e il Mediterraneo, ma si indebolisce sull’Europa centrale. Di conseguenza, correnti atlantiche più fresche si avvicinano alle Alpi, portando un periodo più fresco e instabile nella regione.

L’alta pressione responsabile di questa prolungata ondata di caldo continuerà a interessare l’Europa occidentale e il Mediterraneo, ma tende ad indebolirsi sull’Europa centrale, permettendo l’avvicinamento alle Alpi di più fresche corrente atlantiche, che apriranno la strada a un periodo più fresco e instabile anche sulla nostra regione. Le temperature iniziano gradualmente a diminuire e nei prossimi giorni torneranno su valori più in linea con il periodo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 22 luglio 2026 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo poco nuvoloso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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TEMPORALI Sparsi al NORD! Super CALDO Altrove

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