Una perturbazione porta pioggia e temporali sull'Abruzzo, con temperature in diminuzione. Il Centro Funzionale regionale segnala che il dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido per tutta la regione. Le previsioni indicano piogge intense e temporali, con possibili effetti sul territorio. La situazione resta monitorata dalle autorità locali.

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal dipartimento della Protezione Civile Nazionale un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido per l'Abruzzo. Nel dettaglio, dal tardo pomeriggio di martedì 2 giugno e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vortice polare in Italia: Abruzzo e Molise sotto la neve

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Allerta meteo sull'Abruzzo per il ponte: temporali e temperature in calo anche a Chieti

Pioggia, temporali e temperature in picchiata, a Milano sta per cambiare tutto: le previsioniA Milano si prospetta un cambiamento nel clima con l'arrivo di temporali e una diminuzione delle temperature.

Temi più discussi: Meteo, attesi forti temporali sull'Italia: ecco le zone a rischio; Inizio giugno col maltempo: allerta gialla per otto regioni; Previsioni meteo Roma e Lazio: oggi pioggia e temporali, nel weekend di fine maggio sole e caldo; 2 giugno sotto la pioggia: allerta per temporali e nubifragi sul Lecchese.

Pioggia e temporali sull'Abruzzo, temperature in calo: le previsioni x.com

Viaggio di giugno 2026: 14 giorni di pioggia su 24 giorni reddit

Allerta arancione sui settori C ed E, notte di piogge sul Levante e scuole chiuseIl grado più alto su Spezzino e versanti Padani dalle 20 a mezzogiorno. Gialla nei settori centrali. Ponente esonerato dai fenomeni più intensi, provocati dalla convergenza fra masse d'aria ... rainews.it

Meteo, attesi forti temporali sull'Italia: ecco le zone a rischioDopo giornate di bel tempo e caldo, è in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno portando piogge e temporali, soprattutto sulle regioni ... tg24.sky.it