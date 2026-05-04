Brusca virata del meteo | pioggia temporali e temperature giù di 10 gradi Le previsioni

Dopo alcuni giorni di sole e temperature quasi estive, la situazione meteorologica a Milano cambia bruscamente. Nei prossimi giorni è prevista una settimana caratterizzata da pioggia, temporali e un calo delle temperature di circa 10 gradi. Le previsioni indicano un andamento instabile con frequenti piogge e condizioni meteo variabili, segnando una svolta rispetto al periodo di tempo più stabile e caldo degli ultimi giorni.

A Milano inizia una settimana di pioggia, temporali e tempo instabile. Dopo alcuni giorni di sole e temperature quasi estive, in città torna il maltempo con qualche flebile eccezione. La pioggia verrà accompagnata anche da un calo netto sul termometro, con massime che potrebbero non superare i 17.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Meteo: primavera in ritardo, pioggia e temporali sull'Italia. Da mercoledì sera temperature giù di 12 gradi Leggi anche: Giù le temperature, dopo il caldo arriva la pioggia: le previsioni meteo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Meteo Primo Maggio, Italia divisa in due verso il ponte: le previsioni; Il meteo del weekend del Primo Maggio; Il meteo divide in due l’Italia | al Nord previste piogge mentre al Sud persiste il caldo anomalo. Meteo: Temperature in calo, ma non per tuttiStop al bel tempo e temperature pronte a tornare un po' sotto media su alcune regioni L'alta pressione che da qualche giorno ha riportato la stabilità ... meteogiornale.it Meteo verso il Primo maggio, Italia divisa in due: maltempo al Nord e sole al SudAddio bel tempo al Nord, il meteo cambia volto in Italia e già domani si profila una brusca virata per le regioni settentrionali con il ritorno del maltempo. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile m ... adnkronos.com