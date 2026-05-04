Brusca virata del meteo | pioggia temporali e temperature giù di 10 gradi Le previsioni

Da milanotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo alcuni giorni di sole e temperature quasi estive, la situazione meteorologica a Milano cambia bruscamente. Nei prossimi giorni è prevista una settimana caratterizzata da pioggia, temporali e un calo delle temperature di circa 10 gradi. Le previsioni indicano un andamento instabile con frequenti piogge e condizioni meteo variabili, segnando una svolta rispetto al periodo di tempo più stabile e caldo degli ultimi giorni.

A Milano inizia una settimana di pioggia, temporali e tempo instabile. Dopo alcuni giorni di sole e temperature quasi estive, in città torna il maltempo con qualche flebile eccezione. La pioggia verrà accompagnata anche da un calo netto sul termometro, con massime che potrebbero non superare i 17.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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