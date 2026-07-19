Nell’unico test estivo finora disputato, la squadra di calcio di Avellino ha vinto con un punteggio di 24-0 contro il Castel di Sangro a Rivisondoli. La partita, giocata nel primo impegno stagionale, ha visto i biancoverdi dominare dall’inizio alla fine. Questa gara ha rappresentato il primo confronto ufficiale della preparazione, permettendo all’allenatore di valutare lo stato di forma della squadra dopo i primi giorni di allenamento.

Tempo di lettura: 4 minuti Parte con una goleada il precampionato dell’ Avellino. A Rivisondoli i biancoverdi superano 24-0 il Castel di Sangro nel primo test stagionale, una gara dal risultato ampiamente previsto che ha permesso ad Alessandro Nesta di iniziare a valutare la condizione della squadra dopo i primi giorni di lavoro. Il punteggio racconta di una sfida senza storia, ma le indicazioni cercate dall’allenatore andavano ben oltre i gol. L’Avellino ha provato fin dalle prime battute ad applicare i principi richiesti dal nuovo tecnico: fraseggio, possesso palla, ricerca della verticalità e recupero immediato del pallone. Tutti gli uomini a disposizione sono stati impiegati, con rotazioni continue che hanno consentito allo staff di osservare l’intera rosa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Avellino, il debutto è una goleada: 24-0 nel primo test estivo

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