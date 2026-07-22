Pio Esposito ha dichiarato di non aver fissato un obiettivo di gol per la nuova stagione, sottolineando che si gioca per vincere. L’attaccante nerazzurro ha aggiunto che sui derby ha questa mentalità. L’intervista è stata rilasciata a SportMediaset, in vista della sua seconda annata con la maglia dell’Inter.

di Francesco Aliperta Intervistato da SportMediaset, Pio Esposito, attaccante nerazzurro, parla così in vista della sua seconda stagione con la maglia dell’Inter. Nel corso dell’intervista rilasciata a Sportmediaset, Francesco Pio Esposito, giovane attaccante nerazzurro, ha toccato diversi temi cruciali, spaziando dalle ambizioni personali con l’Inter fino al rapporto con i compagni. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. SULLA PRIMA STAGIONE CON LA MAGLIA DELL’INTER – «Sicuramente quando giochi nell’Inter giochi per vincere, quindi è inutile nascondersi. Erano gli obiettivi e siamo riusciti a raggiungerli. Sono molto contento che la prima stagione si sia conclusa con due trofei e ora pensiamo ai prossimi». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito non si pone limiti: «Non mi prefisso un numero di gol per la nuova stagione. Qui si gioca per vincere e sui derby dico questo»

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ASSURDO PIO ESPOSITO CON I COLORI NERAZZURRI NEL CUORE

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Pio Esposito non si pone limiti: Non mi prefisso un numero di gol per la nuova stagione. Qui si gioca per vincere e sui derby dico questoIntervistato da SportMediaset, Pio Esposito, attaccante nerazzurro, parla così in vista della sua seconda stagione con la maglia dell’Inter Nel corso dell’intervista rilasciata a Sportmediaset, France ... msn.com

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