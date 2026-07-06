Amorim si presenta al Milan | È una sfida ancora più grande qui si gioca per vincere

Da gazzettadelsud.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ruben Amorim è arrivato a Milano per allenare il Milan, arrivando con una settimana di anticipo rispetto al raduno della squadra. Il tecnico portoghese ha dichiarato che questa sfida è più grande e che in questa squadra si gioca per vincere. Dopo aver lavorato al Manchester United, Amorim si dice entusiasta e consapevole delle difficoltà che lo aspettano. È pronto a iniziare la sua avventura sulla panchina rossonera.

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Ruben Amorim è pronto a iniziare la sua avventura sulla panchina del Milan. Arrivato in città con una settimana di anticipo rispetto al raduno della squadra, il tecnico portoghese non nasconde l'entusiasmo e la consapevolezza della sfida che lo attende dopo l'esperienza al Manchester United. «Sono davvero molto felice di essere qui. È un onore essere l'allenatore del Milan. Se vedete una mia vecchia intervista, dicevo che questo è un club speciale per me. Dopo l'ultima volta mi sono detto di scegliere sfide meno impegnative, eppure eccomi qui: questa è una sfida ancora più grande», ha dichiarato. Amorim sarà presentato ufficialmente mercoledì a Casa Milan, mentre lunedì dirigerà il primo allenamento a Milanello. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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