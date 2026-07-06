Ruben Amorim è arrivato a Milano per allenare il Milan, arrivando con una settimana di anticipo rispetto al raduno della squadra. Il tecnico portoghese ha dichiarato che questa sfida è più grande e che in questa squadra si gioca per vincere. Dopo aver lavorato al Manchester United, Amorim si dice entusiasta e consapevole delle difficoltà che lo aspettano. È pronto a iniziare la sua avventura sulla panchina rossonera.

Ruben Amorim è pronto a iniziare la sua avventura sulla panchina del Milan. Arrivato in città con una settimana di anticipo rispetto al raduno della squadra, il tecnico portoghese non nasconde l'entusiasmo e la consapevolezza della sfida che lo attende dopo l'esperienza al Manchester United. «Sono davvero molto felice di essere qui. È un onore essere l'allenatore del Milan. Se vedete una mia vecchia intervista, dicevo che questo è un club speciale per me. Dopo l'ultima volta mi sono detto di scegliere sfide meno impegnative, eppure eccomi qui: questa è una sfida ancora più grande», ha dichiarato. Amorim sarà presentato ufficialmente mercoledì a Casa Milan, mentre lunedì dirigerà il primo allenamento a Milanello. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Gazzettadelsud.it - Amorim si presenta al Milan: «È una sfida ancora più grande, qui si gioca per vincere»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Amorim Milan, CHI È e COME GIOCA: modulo e analisi tattica

Notizie e thread social correlati

Fortitudo, Demis Cavina si presenta: «Voglio vincere, tifo Effe da una vita e per me essere qui è una grande emozione»Demis Cavina ha firmato un contratto biennale con la Fortitudo Bologna e si è presentato alla stampa presso l’Hotel Amatì di Zola Predosa.

Amorim arrivato a Milano: “Al Milan per vincere, orgoglioso di essere qui”Il nuovo allenatore del Milan è arrivato a Milano e ha dichiarato di essere felice e orgoglioso di allenare il club.

Temi più discussi: Il Milan incontra gli agenti di Jashari; SportMediaset: Ecco il Milan di Amorim Video; Amorim chiama, Gonçalo Ramos risponde: numeri e caratteristiche del nuovo bomber del Milan; Gli allenatori della Serie A Enilive 2026/27.

Amorim si presenta al Milan: È una sfida ancora più grande, qui si gioca per vincereIl tecnico portoghese è già a Milano per preparare la nuova stagione. Intanto il club accelera sul mercato: dopo Gonçalo Ramos, vicino Gila. Modric riflette sul futuro ... msn.com

Romano su Youtube: Amorim si presenta con forza, porta un attaccante scelto da lui e soprattutto porta il Milan a spendere subito tanto per lui. Mi aspetto un #Milan che farà lo stesso, magari non a livello di cifre, ma a livello di seguire l'allenatore anche su altr x.com

Amorim si presenta: È un onore, sono qui al Milan per vincereIl neo tecnico rossonero si presenta: Sono orgoglioso di essere qua, ora voglio lavorare con il mio staff e i miei giocatori. tuttojuve.com

[Moretto] Ruben Amorim avrà molto più potere decisionale nei trasferimenti rispetto all'allenatore medio. Questo era anche quello che aveva chiesto al Man Utd prima di essere licenziato. reddit