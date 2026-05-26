Pio Esposito, nato nel 2005, è stato convocato dalla Nazionale maggiore per le partite amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. La sua stagione 2025-2026 ha visto anche lo scudetto vinto con l’Inter e diversi gol segnati con la nazionale. La convocazione rappresenta un ulteriore riconoscimento delle sue prestazioni in campo.

La straordinaria stagione calcistica 2025-2026 di Pio Esposito si arricchisce di un nuovo importante capitolo grazie alla convocazione ufficiale nella Nazionale maggiore per le prossime partite amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico Baldini ha deciso di includere il centravanti dell’ Inter in un gruppo composto quasi interamente dai ragazzi dell’ Under 21, con l’unica eccezione rappresentata dall’esperienza del portiere veterano Gigio Donnarumma. Per il giovane attaccante classe 2005, questa chiamata rappresenta il coronamento di un’annata agonistica indimenticabile, segnata dal trionfo in campionato e dal definitivo inserimento nelle rotazioni della selezione azzurra principale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - La stagione d’oro di Pio Esposito: lo scudetto con l’Inter e i gol in Nazionale consacrano il talento classe 2005

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