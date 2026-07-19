Super-gol di Pio Esposito alla Milito Dimarco | Bravo Diego

Notizia in breve

Un terzino ha elogiato un compagno dopo una giocata in allenamento che ricorda un ex attaccante nerazzurro. Il giocatore ha definito bravo il suo compagno, sottolineando l’abilità dimostrata durante l’esercitazione. La scena ha suscitato commenti positivi tra i presenti, con l’atleta che ha espresso apprezzamento per la prestazione. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a dettagli della partita o a eventuali conseguenze di questa azione.