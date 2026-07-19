Super-gol di Pio Esposito alla Milito Dimarco | Bravo Diego

Da sportmediaset.mediaset.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un terzino ha elogiato un compagno dopo una giocata in allenamento che ricorda un ex attaccante nerazzurro. Il giocatore ha definito bravo il suo compagno, sottolineando l’abilità dimostrata durante l’esercitazione. La scena ha suscitato commenti positivi tra i presenti, con l’atleta che ha espresso apprezzamento per la prestazione. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a dettagli della partita o a eventuali conseguenze di questa azione.

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Il terzino nerazzurro esalta Pio dopo una giocata in allenamento che ricorda l'ex bomber nerazzurro"". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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