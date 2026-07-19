Super-gol di Pio Esposito alla Milito Dimarco | Bravo Diego
Un terzino ha elogiato un compagno dopo una giocata in allenamento che ricorda un ex attaccante nerazzurro. Il giocatore ha definito bravo il suo compagno, sottolineando l’abilità dimostrata durante l’esercitazione. La scena ha suscitato commenti positivi tra i presenti, con l’atleta che ha espresso apprezzamento per la prestazione. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a dettagli della partita o a eventuali conseguenze di questa azione.
Il terzino nerazzurro esalta Pio dopo una giocata in allenamento che ricorda l'ex bomber nerazzurro"". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Bologna-Inter 3-3, i nerazzurri chiudono la stagione con un pareggio: decisivi i gol di Dimarco, Esposito e Diouf
Trionfo Inter: Calhanoglu trascinatore, da Thuram gol pesanti e sorpresa Esposito. Dimarco infinitoNella partita di ieri, l’Inter ha ottenuto una vittoria convincente grazie alle prestazioni dei suoi giocatori.
Temi più discussi: Mosconi: Mi ispiro a Pio Esposito, punto a restare in prima squadra; Post Cristian confermatum; L'Inter fa muro per il nuovo Pio: respinto l'assalto del Colonia; Andy Diouf Goal | Bologna Vs Inter Milan 3-3 | Gli Highlights | Serie A 2026 Brett Goldstein (KQmzTaKs0j).
DOBBIAMO CREDERE NEI NOSTRI GIOVANI! : A 21 anni Kane vantava 50 gol in 130 gare di club, contro i 33 gol in 127 presenze di Esposito tra Spezi facebook
Pio Esposito e la Nazionale, prove di rinascita a suon di gol: Il rigore con la Bosnia? Già dimenticatoGli slogan sono abusati perché alimentano i sogni: chi guarda i Mondiali con gli occhi affranti dell’escluso deve affidarsi a un concentrato di ottimismo e determinazione per immaginare che il futuro ... gazzetta.it
Pio Esposito luce a San Siro: dal primo gol con l’Inter contro il fratello Sebastiano al colpo scudettoUn anno fa, di questi tempi, lottava per la promozione dalla B. Era il primo giugno 2025 quando Francesco Pio Esposito perdeva la finale playoff con lo Spezia (nonostante un gol segnato), oggi il ... corrieredellosport.it