Durante la riunione di lunedì sera in Consiglio a Monza, il consigliere di Civicamente ha dichiarato di essere stato escluso dal confronto. La seduta ha riacceso le tensioni tra i membri dell'assemblea, con Piffer che ha espresso pubblicamente la sua contrarietà riguardo alla mancanza di partecipazione ai dibattiti. La discussione si è concentrata sulla possibilità di coinvolgere tutti i rappresentanti nelle decisioni e sulle modalità di comunicazione tra le parti.

Torna la tensione in Consiglio a Monza. La seduta di lunedì sera ha riacceso le polemiche e spinto il consigliere di Civicamente, Paolo Piffer, a denunciare la sua esclusione dal tavolo di confronto. "Convocano, sconvocano, sospendono, si chiudono nelle stanze a trattare escludendo consiglieri eletti dai cittadini", scrive infuriato sui social. La macchina amministrativa sta procedendo a rilento: la giunta Pilotto puntava all’adozione del nuovo Pgt entro il 25 o 26 luglio, dando luogo a 14 sedute consecutive, ma dopo cinque sono stati esaminati appena 50 dei 642 emendamenti depositati. Un ritmo che rende inevitabile guardare oltre luglio. In questo clima, Piffer ha reagito duramente alla decisione della giunta di sospendere la seduta per confrontarsi solo con il centrodestra, non includendo Civicamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piffer attacca: "Escluso dal confronto"

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