Il Festival di Salerno ha deciso di non includere più lo scrittore nel suo programma dopo che aveva rilasciato dichiarazioni su Gaza e sionismo a Gerusalemme. De Luca ha commentato che è il festival a essersi escluso da lui, evitando di partecipare a un evento che avrebbe comportato una trasferta. La decisione è arrivata dopo le sue affermazioni pubbliche, che sono state ritenute incompatibili con la linea dell’organizzazione.

Napoli – Erri De Luca non ‘apre’ Salerno Letteratura. La kermesse lo ha depennato dal cartellone dopo alcune dichiarazioni su Gaza e sionismo rilasciate a Gerusalemme. Una vicenda che dice molto sullo stato del dibattito culturale italiano. ‘SaLet’ apre i battenti dal 13 al 20 giugno, quattordicesima edizione, e lo scrittore napoletano, 76 anni, non sarà la voce inaugurale come previsto. Nel mirino le dichiarazioni rese durante il “Festival internazionale degli Scrittori” a Gerusalemme, il 25 maggio, in una conversazione con Uri S. Cohen. Lo scrittore non terrà più la sua prolusione “So benissimo cosa sia un genocidio — aveva detto De Luca —, applicarlo alla guerra di Gaza è una distorsione storica e verbale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Erri De Luca: “Io escluso? È il Festival di Salerno che si è escluso da me. Mi risparmio una trasferta”

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Erri De Luca escluso dal Festival di Salerno Letteratura: Non condividiamo le sue parole su Gaza

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