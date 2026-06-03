Erri De Luca | Io escluso? È il Festival di Salerno che si è escluso da me Mi risparmio una trasferta
Il Festival di Salerno ha deciso di non includere più lo scrittore nel suo programma dopo che aveva rilasciato dichiarazioni su Gaza e sionismo a Gerusalemme. De Luca ha commentato che è il festival a essersi escluso da lui, evitando di partecipare a un evento che avrebbe comportato una trasferta. La decisione è arrivata dopo le sue affermazioni pubbliche, che sono state ritenute incompatibili con la linea dell’organizzazione.
Napoli – Erri De Luca non ‘apre’ Salerno Letteratura. La kermesse lo ha depennato dal cartellone dopo alcune dichiarazioni su Gaza e sionismo rilasciate a Gerusalemme. Una vicenda che dice molto sullo stato del dibattito culturale italiano. ‘SaLet’ apre i battenti dal 13 al 20 giugno, quattordicesima edizione, e lo scrittore napoletano, 76 anni, non sarà la voce inaugurale come previsto. Nel mirino le dichiarazioni rese durante il “Festival internazionale degli Scrittori” a Gerusalemme, il 25 maggio, in una conversazione con Uri S. Cohen. Lo scrittore non terrà più la sua prolusione “So benissimo cosa sia un genocidio — aveva detto De Luca —, applicarlo alla guerra di Gaza è una distorsione storica e verbale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Salerno.
Erri De Luca escluso dal Festival di Salerno Letteratura: Non condividiamo le sue parole su Gaza
Notizie e thread social correlati
Erri De Luca fuori da Salerno Letteratura, la replica: "È il Festival che si è escluso da me"Erri De Luca ha dichiarato che non è stato lui ad essere escluso dal Festival Salerno Letteratura, ma che è stato il festival a escludersi da lui.
Erri De Luca fuori dal Salerno Letteratura per le frasi su Gaza. Lui: "È il festival che si è escluso da me"Erri De Luca è stato escluso dalla prolusione prevista al Festival Salerno Letteratura, che si svolge dal 13 al 20 giugno.
Temi più discussi: Erri De Luca a Gerusalemme: Sono un sionista e a Gaza non c’è nessun genocidio; Mannaggia ai social | Il giorno in cui Erri De Luca ha scoperto che Vongola75 non perdona; Caro Erri De Luca, per non fare da ornamento intellettuale affacciati sul pensiero antisionista; Le parole di Erri De Luca hanno un peso determinante?.
Erri De Luca, 'io fuori da Salerno Letteratura? È il Festival che si è escluso da me' ansa.it/sito/notizie/t… x.com
Lo scrittore napoletano Erri De Luca, 76 anni, non terrà più la prolusione inaugurale di Salerno Letteratura, prevista inizialmente per l'edizione 2026 in programma dal 13 al 20 giugno. facebook
Erri De Luca a Gerusalemme: Sono un sionista e a Gaza non c’è nessun genocidio reddit
Erri De Luca: Io escluso? È il Festival di Salerno che si è escluso da me. Mi risparmio una trasfertaLo scrittore non aprirà il festival Salerno Letteratura: la kermesse lo ha depennato dopo le dichiarazioni rilasciate a Gerusalemme: So benissimo cosa sia un genocidio, su Gaza è una distorsione stor ... quotidiano.net
Erri De Luca, 'io fuori da Salerno Letteratura? È il Festival che si è escluso da me'Non sono stato escluso dal Festival di Salerno, è il Festival che si è escluso da me. Lo dice Erri De Luca all'ANSA liquidando in una battuta la questione della cancellazione della prolusione che av ... quotidiano.net