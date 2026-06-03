Erri De Luca escluso dal Festival Salerno Letteratura

Lo scrittore Erri De Luca è stato escluso dal Festival Salerno Letteratura, previsto dal 13 al 20 giugno, a causa delle sue dichiarazioni su Israele, il sionismo e il genocidio in Palestina. La decisione è stata presa dopo le sue affermazioni pubbliche su questi temi, che hanno suscitato reazioni contrastanti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni ufficiali o alle eventuali alternative proposte.

Dopo le sue dichiarazioni su Israele, sionismo e genocidio in Palestina, lo scrittore Erri De Luca è stato escluso dalla prolusione che avrebbe dovuto tenere al Festival Salerno Letteratura, in programma dal 13 al 20 giugno. Lo riferisce Il Mattino. "La prolusione in un primo momento avrebbe. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Erri De Luca escluso dal Festival di Salerno Letteratura: Non condividiamo le sue parole su Gaza

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