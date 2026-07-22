Non solo un restauro, ma un viaggio dentro la storia di Pietrasanta. Dopo sei anni di lavori e un investimento superiore ai 900 mila euro, il Complesso di Sant'Agostino è tornato nei giorni scorsi alla città nel suo antico splendore, rivelando molto più di quanto si immaginasse. Il cantiere, promosso e finanziato dalla Fondazione Paolo e Giuliana Clerici, si è trasformato infatti in un laboratorio di ricerca capace di restituire nuove conoscenze, alcune delle quali insospettabili. La scoperta più sorprendente riguarda la facciata quattrocentesca della chiesa: le analisi compiute sui materiali hanno svelato infatti una varietà eccezionale di marmi provenienti dalle Alpi Apuane, comprese tipologie oggi considerate rare. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Pietrasanta, il restauro di Sant'Agostino rivela un «atlante dei marmi delle Apuane» e molte altre sorprese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pietrasanta: il restauro di Sant’Agostino raccontato in fotoIl restauro della chiesa di Sant’Agostino a Pietrasanta è stato documentato attraverso una serie di foto in bianco e nero.

Il restauro del Sant’Agostino raccontato in fotoÈ iniziato il restauro della chiesa del Sant’Agostino, documentato in una serie di fotografie.

Pietrasanta, il restauro di Sant'Agostino rivela un atlante dei marmi delle Apuane e molte altre sorpreseNon solo un restauro, ma un viaggio dentro la storia di Pietrasanta. Dopo sei anni di lavori e un investimento superiore ai 900 mila euro, il Complesso di Sant'Agostino è tornato nei giorni scorsi all ... corrierefiorentino.corriere.it

Il restauro della facciata della Chiesa di Sant'Agostino in mostra a Pietrasanta'La Santità della Pietra': questo il titolo della mostra fotografica di Luca Forno dedicata al restauro della facciata della chiesa di Sant'Agostino a Pietrasanta (Lucca) e delle superfici storiche ... ansa.it