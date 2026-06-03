Pietrasanta | il restauro di Sant’Agostino raccontato in foto

Notizia in breve

Il restauro della chiesa di Sant’Agostino a Pietrasanta è stato documentato attraverso una serie di foto in bianco e nero. Le immagini mostrano le fasi di intervento sui dettagli architettonici e sulle superfici affrescate. La chiesa, costruita nel XVI secolo, presenta tracce di lavori di consolidamento e pulizia. La città di Pietrasanta, nota per l’arte, ha ospitato il cantiere, che ha coinvolto tecniche di restauro tradizionali e moderne. La relazione storica con Genova risale a scambi commerciali e culturali tra i due territori.