Pietrasanta | il restauro di Sant’Agostino raccontato in foto
Il restauro della chiesa di Sant’Agostino a Pietrasanta è stato documentato attraverso una serie di foto in bianco e nero. Le immagini mostrano le fasi di intervento sui dettagli architettonici e sulle superfici affrescate. La chiesa, costruita nel XVI secolo, presenta tracce di lavori di consolidamento e pulizia. La città di Pietrasanta, nota per l’arte, ha ospitato il cantiere, che ha coinvolto tecniche di restauro tradizionali e moderne. La relazione storica con Genova risale a scambi commerciali e culturali tra i due territori.
Come può un cantiere trasformarsi in una narrazione artistica in bianco e nero?. Quale legame storico unisce la città di Genova a Pietrasanta?. Chi ha finanziato interamente il recupero della facciata di Sant’Agostino?. Cosa accadrà il 27 giugno per celebrare il completamento dei lavori?.? In Breve Mostra in Sala delle Grasce dal 5 al 28 giugno 2026 con ingresso gratuito. Curatori Anna Dentoni e Marco Riolfo selezionano oltre 20 fotografie in bianco e nero. Orari Sala delle Grasce: martedì-venerdì 18-23, weekend 10-13 e 18-23. Cerimonia ufficiale inaugurazione restauro facciata prevista sabato 27 giugno ore 19. La pietra di Sant’Agostino torna a parlare attraverso l’obiettivo di Luca Forno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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