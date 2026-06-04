È iniziato il restauro della chiesa del Sant’Agostino, documentato in una serie di fotografie. Le immagini mostrano i lavori in corso e i dettagli degli interventi, che resteranno visibili al pubblico per più di tre settimane. La mostra fotografica permette di osservare da vicino le fasi del restauro e le tecniche utilizzate.

Un atto d’amore per la Piccola Atene immortalato in scatti suggestivi da ammirare per oltre tre settimane. La sala delle Grasce da domani fino a domenica ospiterà infatti "La Santità della pietra", mostra fotografica di Luca Forno dedicata al restauro della facciata della chiesa di Sant’Agostino e delle superfici storiche del complesso monumentale. Il corposo intervento – da svariate centinaia di migliaia di euro – è stato interamente sostenuto dalla Fondazione Paolo e Giuliana Clerici nell’ambito del più ampio percorso di riqualificazione avviato nel 2020. L’inaugurazione è fissata alle 18: la mostra anticiperà l’appuntamento di sabato 27, alle 19, quando verrà inaugurato il restauro della facciata della chiesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il restauro del Sant’Agostino raccontato in foto

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