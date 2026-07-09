MFE accelera in Europa | Pier Silvio Berlusconi rilancia la sfida della televisione
MFE punta a rafforzare la propria presenza in Europa con una nuova strategia che comprende lo sviluppo di una piattaforma televisiva unica e l’espansione nei mercati di Germania e Spagna. L’amministratore delegato ha annunciato un’accelerazione nelle attività digitali e televisive, con obiettivi di crescita nelle aree chiave del continente. La società intende consolidare la propria posizione attraverso investimenti e innovazioni tecnologiche.
L'amministratore delegato di MFE illustra la nuova strategia del gruppo.Televisione, digitale, piattaforma unica europea e sviluppo nei mercati di Germania e Spagna. A un anno esatto dal lancio dell’ Opa su ProSieben, il panorama dei media europei appare radicalmente trasformato, segnando il passaggio di MediaForEurope (MFE) da progetto ambizioso a realtà consolidata. Nel corso di un incontro con la stampa italiana per tracciare. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Segui gli aggiornamenti su Berlusconi.
Notizie e thread social correlati
Pier Silvio Berlusconi e il futuro dei media: dalla televisione al digitale, il modello MFE tra innovazione e contenutiPier Silvio Berlusconi sta portando avanti una fase di cambiamenti per il gruppo MFE-MediaForEurope, un’azienda che si occupa di media e televisione.
Leggi anche: MFE sfida i giganti digitali: il piano europeo di Pier Silvio
MFE accelera in Europa: Pier Silvio Berlusconi rilancia la sfida della televisioneL'amministratore delegato di MFE illustra la nuova strategia del gruppo: televisione, digitale, piattaforma unica europea e sviluppo... Leggi i dettagli ... digital-news.it
Mfe Advertising accelera in Europa: Vendiamo 580 milioni di cittadini - Pier Silvio: Vannacci? Ho un’altra idea del centrodestraLa concessionaria del gruppo accelera sulla raccolta internazionale con accordi in 24 Paesi e prepara prodotti pubblicitari paneuropei ... ilsole24ore.com