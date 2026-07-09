MFE accelera in Europa | Pier Silvio Berlusconi rilancia la sfida della televisione

Da digital-news.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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MFE punta a rafforzare la propria presenza in Europa con una nuova strategia che comprende lo sviluppo di una piattaforma televisiva unica e l’espansione nei mercati di Germania e Spagna. L’amministratore delegato ha annunciato un’accelerazione nelle attività digitali e televisive, con obiettivi di crescita nelle aree chiave del continente. La società intende consolidare la propria posizione attraverso investimenti e innovazioni tecnologiche.

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L'amministratore delegato di MFE illustra la nuova strategia del gruppo.Televisione, digitale, piattaforma unica europea e sviluppo nei mercati di Germania e Spagna. A un anno esatto dal lancio dell’ Opa su ProSieben, il panorama dei media europei appare radicalmente trasformato, segnando il passaggio di MediaForEurope (MFE) da progetto ambizioso a realtà consolidata. Nel corso di un incontro con la stampa italiana per tracciare. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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