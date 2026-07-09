MFE accelera in Europa | Pier Silvio Berlusconi rilancia la sfida della televisione

Notizia in breve

MFE punta a rafforzare la propria presenza in Europa con una nuova strategia che comprende lo sviluppo di una piattaforma televisiva unica e l’espansione nei mercati di Germania e Spagna. L’amministratore delegato ha annunciato un’accelerazione nelle attività digitali e televisive, con obiettivi di crescita nelle aree chiave del continente. La società intende consolidare la propria posizione attraverso investimenti e innovazioni tecnologiche.