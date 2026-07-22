Un nuovo piano di sviluppo per la città prevede la riattivazione di alloggi popolari. È stato annunciato che 17 milioni di euro provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza sono stati già approvati. Dopo cinque anni dall'iniziativa della Lega di proporre un Piano casa, la legge 116 del 2026 ha portato alla prima fase di attuazione del progetto.

Sono passati cinque anni da quando la Lega ha portato per la prima volta il progetto di un nuovo Piano casa all’attenzione di Federcasa. Oggi, con la legge 1162026, quel percorso è arrivato a una prima fase attuativa. Ne abbiamo parlato con Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa. Presidente, si parla di 61.300 alloggi popolari inagibili in Italia. Ad Arezzo quanti sono? "Zero. E qui bisogna fare un discorso tecnico. In Italia il sistema è ancora basato sulle vecchie agenzie Ater-Aler, che gestiscono il patrimonio in nome dei Comuni. La Toscana e l’Emilia-Romagna hanno riformato questo sistema nel 2004, ma nel resto d’Italia è rimasto così.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piano di sviluppo per la città. Roggi rilancia gli alloggi popolari: "17 milioni di Pnrr già approvati"

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